Москва, , 14:11 — REGNUM Дискриминационные законы в отношении русского языка, которые принимает руководство Украины, провоцируют раздор между украинскими гражданами. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявил на брифинге 13 ноября.

Законы о насильственной украинизации, подчеркнула она, абсурдны и направлены на дискриминацию. Совершенно очевидно, что Киев намеренно сеет раздор между гражданами, которые говорят и на украинском, и на русском языке, подчеркнула она.

Как сообщало ИА REGNUM, на Украине действует закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», подписанный прежним президентом Петром Порошенко. Нынешний украинский лидер Владимир Зеленский 9 ноября призвал жителей страны «влюбить» в государственный язык своих знакомых.

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