Москва, , 14:04 — REGNUM Главы России, Азербайджана и Армении продолжают интенсивно контактировать после принятия заявления о перемирии в Нагорном Карабахе. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, такие контакты происходят по мере необходимости. Песков ответил на вопрос о том, что пресс-служба Кремля публикует информацию не о всех переговорах трех лидеров.

Перед подписанием самого заявления президент России Владимир Путин много дней работал с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сказал Песков.

Ранее Дмитрий Песков сказал, что ключевая роль в заключении совместного заявления по Нагорному Карабаху принадлежит Владимиру Путину.

Читайте развитие сюжета: Путин открыл совещание по Нагорному Карабаху