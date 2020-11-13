Москва, , 14:03 — REGNUM Россия ожидает сведений от Азербайджана о расследовании инцидента с российским вертолётом, который был сбит в небе над Арменией. Об этом 13 ноября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Азербайджанская сторона весьма оперативно заявила о том, что будет проведено тщательное расследование, будут установлены и наказаны виновные», — подчеркнул официальный представитель Кремля, отметив, что Москва», безусловно, будет ждать информацию на этот счёт.

Он также напомнил, что между Россией и Азербайджаном существуют каналы очень тесного общения по делу о сбитом вертолёте.

«Какие-то дополнительные каналы здесь не нужны», — отметил Песков.

Вопрос о доверии Азербайджану в плане тщательного расследования инцидента пресс-секретарь главы государства счёл неуместным и оставил без ответа.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября из ПЗРК в воздушном пространстве Армении был сбит российский вертолёт Ми-24. Погибли два члена экипажа, ещё один получил ранения и был эвакуирован.

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Позже в Баку признали, что вертолёт был сбит азербайджанской стороной. Власти республики принесли «извинения российской стороне в связи с данным трагическим инцидентом, который носит характер случайности и не был направлен против российской стороны».

Также Баку заявил о готовности к проведению беспристрастного расследования обстоятельств и наказанию виновных.