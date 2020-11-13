Париж, , 14:05 — REGNUM Бывший президент Франции от Социалистической партии Франсуа Олланд заявил в интервью Le Parisien о своем желании «создать новую политическую силу» к президентским выборам 2022 года.

Олланд в пятницу, 13 ноября, заявил, что собирается активно участвовать в политической жизни Франции накануне президентских выборов.

«Я хотел бы поработать над созданием новой политической силы… Без нее левые политики не смогут выдвинуть кандидатуру, которая смогла бы выиграть на президентских выборах. Именно новое движение позволит принять верное решение», — пояснил экс-президент.

Напомним, 11 ноября в ходе празднования во Франции очередной годовщины заключения Компьенского перемирия по итогам Первой мировой войны Олланд поинтересовался успехами нынешнего президента Эммануэля Макрона на посту.

Когда Макрон подошел поприветствовать Олланда, последний произнес: «Все хорошо? Сейчас это не слишком тяжело?». Макрон ответил следующее: «Да. Спасибо, что пришли. Я был бы рад еще об этом поговорить, как мы уже сделали летом».

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