Ереван, , 14:03 — REGNUM Уголовное дело по факту того, что вооруженные силы (ВС) Азербайджана сбили российский вертолет Ми-24 на территории Армении, возбудила армянская генпрокуратура. Об этом 13 ноября сообщает пресс-служба генпрокуратуры республики.

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«В связи с происшествием в отношении военнослужащих (ВС Азербайджана — ред.) Главной военной прокуратуры РА (Республики Армения) было возбуждено уголовное дело <…> в соответствии с пунктами 1, 6, 13 статьи 104 части 2 статьи 384 Уголовного кодекса РА, с особенностями 1-й части», — говорится в сообщении.

Также указывается, что предварительное следствие по данному уголовному делу возложено на Следственный комитет страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что моментальная реакция азербайджанской стороны и лично президента страны Ильхама Алиева на инцидент со сбитым военными республики российским вертолетом Ми-24, а также готовность Баку к проведению беспристрастного расследования обстоятельств и наказанию виновных, позволили принять извинения от Азербайджана.