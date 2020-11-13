Москва, , 13:54 — REGNUM В администрации президент России обратили внимание на обстоятельства задержания мэра Томска Ивана Кляйна. Об этом 13 ноября заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он отметил, что не знает всей тяжести преступления градоначальника. «Но мы действительно обратили внимание, что достаточно жестко было — прямо во время мероприятия», — сказал Песков.

Он предположил, что подобные обстоятельства связаны с тяжестью подозрений. «Деталями мы не располагаем», — сказал представитель Кремля.

Ранее в партии «Единая Россия» сообщили, что членство мэра Томска Ивана Кляйна будет рассмотрено после 16 ноября. Членство в партии будет приостановлено до решения суда.

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