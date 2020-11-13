Москва, , 13:56 — REGNUM Традиционная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина может состояться 17 декабря, однако может быть выбрана и другая дата. Об этом 13 ноября заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Действительно, 17 декабря рассматривается в качестве одной из возможных дат», — сказал он.

«Мы не сообщаем (о дате проведения пресс-конференции), потому что возможны изменения», — также уточнил пресс-секретарь.

Кроме того, Песков отметил, что Кремлю необходимо дополнительное время, а затем будет объявлено о дате и формате проведения пресс-конференции главы государства.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что большая пресс-конференция Путина в текущем году пройдет в необычном формате и будет включать в себя элементы прямой линии.