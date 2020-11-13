Брюссель, , 13:59 — REGNUM Дополнительные санкции могут быть введены против Белоруссии из-за гибели в Минске участника протестов Романа Бондаренко. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза.

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Дипломат подчеркнул, что ЕС по-прежнему решительно осуждает «насилие белорусских властей против протестующих».

«ЕС уже ввел санкции в отношении 55 лиц, ответственных за насилие и запугивание и готов ввести дополнительные санкции», — цитирует представителя дипломатии ЕС РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, в Минске от травм скончался 31-летний директор магазина бытовой химии Роман Бондаренко. По одной из версий, его избили силовики. По версии белорусского МВД, мужчина получил смертельные повреждения в ходе конфликта с неизвестными, который произошёл во дворе его дома из-за бело-красно-белых ленточек.

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