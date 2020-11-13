Москва, , 13:52 — REGNUM Продолжается изнурительный марафон по подсчету голосов выборщиков в колеблющихся отдельных штатах США, заявил корреспонденту заявил корреспонденту ИА REGNUM преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.

«По последним данным, принятие судом иска Трампа о пересчете голосов в штате Пенсильвания и решение не учитывать при подсчёте голосов часть бюллетеней, присланных по почте, может изменить расклад сил на выборах в США.

В случае пересчета у Джо Байдена вместо 279 голосов будет на 20 голосов меньше (то есть 259 голосов, при необходимых 270 для победы в выборах). При этом у Дональда Трампа, как и прежде 217 голосов (по данным Американского агрегатора политических опросов RealClearPolitics).

Только по истечении проверки результатов голосования в оставшихся колеблющихся штатах Мигичан и Джорджия Трамп может объявить о своем решении. К тому же, в штате Джорджия намерены вручную пересчитать бюллетени, полученные во время президентских выборов в США.

Существенные временные задержки в процедуру подсчета голосов внесло отсутствие прямой избирательной системы выборов в США и пандемия.

В связи с пандемией значительная часть американцев провела голосование через серверы и службы почты США. До сих пор в отдельных штатах подсчет этих бюллетеней продолжается.

Анархичность избирательной системы проявилась в разноплановом законодательстве каждого штата о процедуре подсчета голосов и допуске наблюдателей на избирательные участки. Сколько стоили демократам проголосовавшие за Джо Байдена «мертвые души» и сколько их было? Ответа на этот вопрос пока нет.

Несмотря на то, что на сегодня американские СМИ приписывают победу Джо Байдену, действующий глава Белого дома Дональд Трамп не исключает, что ситуация может измениться.

Аналогичный сценарий с подачей исков в суды различных инстанций уже отрабатывался на выборах 2016 года, когда проигравшая выборы Хиллари Клинтон оспаривала итоги голосования.

Инициаторами исков выступали демократы. Теперь все поменялось. Иски подают республиканцы. Тем временем мировые лидеры продолжают поздравлять Джо Байдена с победой», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, апелляционный суд американского штата Пенсильвания удовлетворил иск президента США Дональда Трампа о подсчёте бюллетеней на выборах главы государства.

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