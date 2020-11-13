Москва, , 13:47 — REGNUM Государства Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) выступили за дальнейшее наращивание потенциала в борьбе с пандемией. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 13 ноября на брифинге.

Она отметила, что 11 ноября прошла научно-практическая конференция военно-медицинских служб государств, входящих в ОДКБ. Страны-участники продолжают поиск эффективных механизмов, позволяющих преодолеть вызов пандемии.

«Страны выступили за дальнейшее наращивание потенциала организации за счет усиления военно-медицинской составляющей войск ОДКБ», — сказала Захарова.

Участники в режиме видеоконференции обсудили применение мобильных медицинских подразделений, включение медицинского отряда специального назначения в состав коллективных сил ОДКБ, договорились о контактах по анализу и обмену информацией о пандемии.

Напомним, в ОДКБ входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.