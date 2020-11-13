Варшава, , 13:43 — REGNUM Правящая в Польше партия «Право и справедливость» («ПиС») сделала официальное заявление по поводу уличных беспорядков, которые произошли в форме стычек между демонстрантами и полицейскими в Варшаве 11 ноября во время уличного шествия в честь Дня независимости Польши. Об этом передает Onet.pl.

Заявление было сделано в ходе встречи руководства партии с главой министерства внутренних дел Мариушем Каминским. «Партия всегда положительно относилась к идее Марша Независимости. Мы должны с горечью отметить, что определенные политические формирования, и в частности некоторые представители партии «Конфедерации», применяют провокационную тактику на данных мероприятиях. Ее можно выразить словами: чем хуже, тем лучше», — говорится в заявлении.

«Организаторы марша независимости, который является великой демонстрацией патриотизма, предложили провести акцию в форме автопробега, что логично и правильно в условиях пандемии. Но некоторые граждане все равно решили провести пешеходный марш, чем нарушили установленный правопорядок. Но они не должны были забывать об условиях, в которых мы работаем сегодня, о пандемии коронавируса и вытекающем из этого запрета на массовые мероприятия», — считают в «ПиС».

»К сожалению, во время марша имели место ужасающие инциденты. К участникам акции присоединились группы хулиганов. Вероятно, это было преднамеренной провокацией. Мы сделаем все, чтобы каждый эпизод был расследован», — говорится в обращении.

Кроме того, политики подчеркнули, что должны быть рассмотрены и действия правоохранительных органов. Если кто-то превышал полномочия, они должны быть наказаны.

Напомним, в этом году из-за пандемии столичные власти в Польше не дали разрешение на проведение традиционного Марша независимости 11 ноября в честь Дня независимости республики. Зато организаторам удалось согласовать мероприятие в форме автопробега. Часть участников, несмотря на это, все равно собралась на уличное шествие. В ходе разгона незаконной акции полиция применила слезоточивый газ против участников марша. По словам министра МВД, некоторые участники акции вели себя агрессивно, бросали в стражей порядка камни, а также запустили фейерверки в квартиру одного из домов, мимо которого проходил Марш, в связи с чем в жилом помещении случился пожар.