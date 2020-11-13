Москва, , 13:41 — REGNUM Россия призывает Соединённые Штаты сохранить целостность «ядерной сделки» с Ираном, заявила 13 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Важно сохранить целостность так называемой ядерной сделки, резолюции СБ ООН 2231», — сказала она на брифинге в Москве.

Захарова добавила, что со стороны США потребуется обеспечить полное выполнение всех обязательств и исправить все нарушения, которые они допустили, выйдя в одностороннем порядке из СВПД.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что на сегодняшний день Россия и США практически подошли к продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) на один год.

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