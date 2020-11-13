Москва, , 13:39 — REGNUM Есть одна тема обсуждения, которая в настоящее время всегда затрагивается в телефонных разговорах президента РФ Владимира Путина с зарубежными коллегами — это вопрос борьбы с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом в интервью телеканалу RT заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Эта тема сейчас фигурирует на повестке дня разговоров Путина со всеми его зарубежными коллегами», — сказал официальный представитель Кремля, подчеркнул, что она «одинаково остра для всех стран, для многих стран даже острее», чем для России.

Песков также сообщил о продолжающемся очень тесном международном взаимодействии в плане обмена информацией и в плане продвижения российской вакцины на международных рынках.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин, выступая на саммите глав государств ШОС, предложил создать в рамках организации систему обмена информацией и опытом в борьбе с коронавирусом. По его словам, на первоначальном этапе можно создать систему обмена информацией, протоколами лечения, а также медицинскими препаратами. Российский лидер также предложил организовать программы подготовки кадров в этой сфере.