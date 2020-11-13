Нур-Султан, , 13:39 — REGNUM Движение независимых наблюдателей Taza Sailau («Честные выборы») создали политические активисты в Казахстане, сообщает 13 ноября издание InformBuro.

Организация планирует подготовить 3,5−4 тыс. независимых наблюдателей из числа добровольцев. «Мы хотим воспитать новое поколение политиков, которые будут профессионально наблюдать за выборами», — сказал журналист Бигельды Габдуллин.

Он добавил, что власти Казахстана не заинтересованы в проведении нечестных выборов. «Сопротивления со стороны властей мы не видим», — сказал активист.

Напомним, в 2017 году Бигельды Габдуллин был приговоре к пяти годам ограничения свободы за вымогательство. Он является учредителем портала Radiotochka. kz, также занимал должность главного редактора газеты Central Asia Monitor.

Ранее Габдуллин считал себя проводником политики экс-президента Нурсултана Назарбаева. Кроме того, он избирался депутатом маслихата Алма-Аты.