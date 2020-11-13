Токио, , 13:35 — REGNUM Парламентарии Южной Кореи и Японии договорились активно работать над улучшением отношений между двумя странами. Об этом сообщает южнокорейская общественная телерадиокомпания KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источникам, данная договорённость была достигнута 12 ноября в Токио в ходе встречи делегации Корейско-японского союза парламентариев с японскими коллегами.

«Политические круги должны создать необходимые условия и среду, чтобы помочь представителям двух стран лучше понять друг друга и решить имеющиеся проблемы», — отметил глава делегации представитель правящей Демократической партии «Тобуро» Ким Чжин Пхё.

В свою очередь, председатель Японо-корейского союза парламентарием и представитель Либерально-демократической партии Фукусиро Нугака отметил, что японские законодатели будут рады, если стороны смогут работать вместе ради создания «новых» отношений между странами. Он также подчеркнул, что Сеул. Токио утратят свои позиции лидеров в регионе, если двусторонние отношения не будут развиваться.