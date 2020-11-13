Москва, , 13:30 — REGNUM Вопрос с присутствием в Нагорном Карабахе иностранных боевиков пока не решён. Все заинтересованные стороны должны приложить усилия к его решению, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 13 ноября на брифинге.

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Она отметила, что переброшенные в Карабах боевики не исчезли. Россия исходит из того, что этот вопрос будет решён.

«К его решению должны приложить усилия все стороны, заинтересованные в мире в этом регионе», — подчеркнула Захарова.

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