Москва, , 13:32 — REGNUM Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и его коллегой из Венесуэлы Николасом Мадуро могут состояться в декабре текущего года. Об этом 13 ноября сообщила журналистам исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси Родригес.

«Да, очень скоро, в следующем месяце», — заявила Родригес в ответ на соответствующий вопрос.

При этом она уточнила, что формат данных переговоров — очный или в режиме видеосвязи — будет определен позже.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября стало известно, что Европейский союз продлил санкции против венесуэльского руководства до 14 ноября 2021 года.