Киев, 13 ноября 2020, 13:37 — REGNUM Положение России в ситуации с Донбассом не такое уж хорошее. Об этом заявил глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президент Украины Леонид Кравчук 13 ноября в интервью телеканалу «1+1».
В качестве аргумента в пользу «незавидного» положения РФ Кравчук привёл тот факт, что Украину дважды упомянул кандидат в президенты США Джозеф Байден.
Напомним, украинские политики и СМИ пытаются избежать ответственности за начало гражданской войны в Донбассе, обвиняя Россию в некой «агрессии». Отметим, что РФ не является стороной конфликта на Украине, а лишь участвует в его урегулировании наравне с другими странами.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кравчук называл Минские соглашения «политической удавкой» на шее Украины и пожаловался, что украинской стороне никак не позволяют их обойти.
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