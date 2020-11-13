Киев, , 13:37 — REGNUM Положение России в ситуации с Донбассом не такое уж хорошее. Об этом заявил глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президент Украины Леонид Кравчук 13 ноября в интервью телеканалу «1+1».

"На самом деле оппонент у нас один, один «агрессор» — Россия… будем говорить откровенно, не такое уж блестящее положение у России сегодня, чтобы диктовать многим, в частности Украине, какие-то условия», — считает он.

В качестве аргумента в пользу «незавидного» положения РФ Кравчук привёл тот факт, что Украину дважды упомянул кандидат в президенты США Джозеф Байден.

«Джо Байден в разговоре с европейскими лидерами… среди горячих точке дважды назвал Украину. Думаю, это хороший знак. Европа, США и весь цивилизованный мир видят, что в данном случае это не просто маленькая точка на карте. Это пламя в центре Европы, которое в любое время может стать катастрофой», — отметил политик.

Напомним, украинские политики и СМИ пытаются избежать ответственности за начало гражданской войны в Донбассе, обвиняя Россию в некой «агрессии». Отметим, что РФ не является стороной конфликта на Украине, а лишь участвует в его урегулировании наравне с другими странами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кравчук называл Минские соглашения «политической удавкой» на шее Украины и пожаловался, что украинской стороне никак не позволяют их обойти.

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