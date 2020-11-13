Душанбе, 13 ноября 2020, 13:17 — REGNUM Таджикистан положительно оценил заявление глав России, Армении и Азербайджана о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, сообщили в пресс-службе таджикистансого министерства иностранных дел.
В МИД Таджикистана подчеркнули исключительную важность урегулирования конфликта политико-дипломатическими методами в соответствии с нормами международного права.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что роль российского лидера Владимира Путина в соглашении по Нагорному Карабаху была ключевой.
Читайте также: Песков отметил ключевую роль Путина в соглашении по Нагорному Карабаху