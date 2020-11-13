Ялта, Крым, , 13:14 — REGNUM Главой администрации Ялты может стать руководитель АО «ПАО «Массандра» Янина Павленко. Принять участие в конкурсе на эту должность ей предложил глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Об этом он сам написал 13 ноября на странице в социальной сети.

«Сегодня предложил моему советнику, руководителю АО «ПАО «Массандра» Янине Петровне Павленко, подать документы для участия в конкурсе на замещение вакантной должности главы администрации города Ялты», — написал Аксёнов.

Глава Крыма отметил большой управленческий опыт Павленко, знание специфики региона.

Прежний руководитель администрации Ялты Иван Имгрунт скончался в октябре, причиной смерти стал тромбоз лёгочной артерии на фоне коронавируса. Он руководил городом с ноября 2019 года.