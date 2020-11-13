Москва, , 13:14 — REGNUM Администрации видеохостинга YouTube следует прекратить политически мотивированную модерацию. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 13 ноября на брифинге, комментируя блокировку фильма о крушении малайзийского Boeing в Донбассе.

Фильм должен был появиться в открытом доступе на YouTube 12 ноября 2014 года, за два дня до начала слушаний в Нидерландах дела об авиакатастрофе. Фильм заранее загрузили на канал, но администрация сайта признала его «нарушающим принципы и правила платформы» и заблокировала, сообщало издание «Украина.ру».

"Мы призываем администрацию YouTube пересмотреть свое решение и в целом отказаться от подобной политически мотивированный модерации», — подчеркнула Захарова.

Она напомнила, что у аудитории хостинга есть право искать, получать и распространять информацию.

В фильме изложена версия о причастности украинских военных к крушению «Боинга». Расследование проводил украинский журналист Андрей Лактионов, который скончался в июне текущего года.

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