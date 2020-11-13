Ереван, , 13:14 — REGNUM Трёхстороннее соглашение по Нагорному Карабаху не определяет его окончательный статус, заявил 13 ноября президент Армении Армен Саркисян.

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«Это не минский процесс, это трёхсторонний документ, перемирие. Он не определяет окончательный статус Арцаха», — сказал он на встрече с деятелями культуры и спорта.

Саркисян отметил, что необходимо как можно быстро сделать всё, чтобы вернуться к минскому процессу при сопредседательстве РФ, США и Франции. Минскому процессу дан мандат на решение окончательного статуса Нагорного Карабаха, подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, соглашение по прекращению военных действий в Нагорном Карабахе было подписано накануне президентом РоссииВладимиром Путиным, премьер-министром Армении Николом Пашиняноми президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Согласно документу, Азербайджан и Армения остаются на занимаемых ими позициях. При этом вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора дислоцируется миротворческий контингент Российской Федерации. Всего в Нагорный Карабах будет направлено 1960 российских военнослужащих, 90 единиц военной бронетехники, 380 автомобилей и спецтехники.

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