Киев, , 13:18 — REGNUM Новый план урегулирования ситуации в Донбассе, предложенный украинской стороной, может стать предпосылкой для новой встречи президента Украины Владимира Зеленского и главы России Владимира Путина.

Об этом заявил глава украинской делегации на переговорах по Донбассу Леонид Кравчук в интервью ТСН вечером 12 ноября.

Кравчук заявил, что собственно план имеет более широкую задачу, чем встреча президентов — «обеспечение достижения мира в Донбассе».

«Мир — это глобальная задача для нас. Но в этом перечне задач, которые будут решаться по пути к этой великой цели, есть и задача провести встречу в Берлине на самом высоком уровне. Где-то на днях должна состояться через видеоконференцию встреча политических советников ‑ и на этой встрече, думаю, уже окончательно решится, будет встреча на самом высоком уровне в этом году или же нет», — сказал первый президент Украины.

По его мнению, предложив новый план по Донбассу, Украина открывала дорогу к проведению «нормандской» встречи.

«Захочет ли она в данном случае поддержать эту идеологию? Я думаю, что время пришло», — добавил он.

ИА REGNUM напоминает, что 5 ноября Украина представила свой новый план урегулирования ситуации в Донбассе, по которому уже 31 марта 2021 года в республиках должна смениться власть через выборы под патронатом Украины.

9 ноября спикер украинской делегации Алексей Арестович заявил, что новый план действий по Донбассу позволит России закончить войну в Донбассе, «не потеряв лица».

«Прежде всего — (не тянут) экономически и политически. Они хотели бы уйти. Здесь вопрос — дать им возможность сохранить лицо, так называемый золотой мост, потому что они же не могут пойти в таком нарративе, что «мы проиграли совместному давлению Украины и ОБСЕ», — заявил представитель украинской делегации.

До этого и Кравчукзаявлял, что Россия «устала» от войны в Донбассе, истороны должны совместно найти какие-то пути, которые не поставят Россию в невыгодное положение.