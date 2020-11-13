13 ноября 2020 | Время чтения 3 мин

США удручены подписанным между Россией, Азербайджаном и Арменией соглашением о прекращении войны в Карабахе и появлением в зоне конфликта российских миротворцев, что серьезно меняет расстановку сил в масштабах всего Закавказья в связи со сменой статус-кво в Нагорном Карабахе. Сегодня только Грузия в регионе «пока еще воспринимается как единственное государство, которое является прозападным». А что будет завтра?

Станислав Тарасов, , 13:10 — REGNUM



МИД Грузии сообщил, что госсекретарь США Майк Помпео 17 ноября посетит Грузию с визитом в рамках турне, охватывающего такие страны, как Франция, Турция, Израиль, ОАЭ, Катар и Саудовская Аравия. Официально не заявлено о целях этого вояжа: то ли это последнее «прости, прощай» накануне смены администрации в Белом доме, то ли заявка на какую-то новую политику в случае, если Дональд Трамп будет объявлен победителем на президентских выборах. В этом главная загадка.

Понятно, что Помпео тянет в Тбилиси не желание принять участие в разборках между победившей на парламентских выборах партии «Грузинская мечта» и протестующей оппозицией. Тем более, что их итоги были признаны европейскими наблюдателями. Ранее и Госдепартамент США заявлял, что парламентские выборы в Грузии являлись конкурентными и основные свободы были защищены. Дело в другом. Как считает грузинский эксперт Арчила Сихарулидзе, Вашингтон удручен подписанным между Россией, Азербайджаном и Арменией соглашением о прекращении войны в Карабахе и появлении в зоне конфликта российских миротворцев, что серьезно меняет расстановку сил в масштабах всего Закавказья в связи со сменой статус-кво в Нагорном Карабахе, когда только Грузия «пока еще воспринимается как единственное государство, которое является прозападным».

Но и тут не все столько однозначно. Так, бывший посол США в Грузии Ян Келли раскритиковал комментарий, сделанный президентом Грузии Саломе Зурабишвили в связи с соглашением по Нагорному Карабаху. «Как может президент Грузии поздравлять с соглашением, которое закрепляет еще одну российскую оккупацию Кавказа и блокирует Запад?» — вопрошает он. Тем не менее Зурабишвили не просто поздравила конфликтующие стороны, а также поблагодарила Россию за прекращение войны и заявила о «наступлении на Кавказе новой эры». Ее не смутило появление в зоне карабахского конфликта российских миротворцев. Такая позиция вызвала повышенную настороженность среди американских экспертов, которые не исключают появления во внешней политике Грузии новых векторов. Связано это с тем, что США в процессе прекращения войны в Карабахе занимали пассивную позицию, в то время как Россия и Франция, как сопредседатели Минской группы ОБСЕ, «держали руку на пульсе».

Тому есть объяснение: президентские выборы в США — 2020, в ходе которых звучали только словесные заявления о ситуации в Закавказье. Джо Байден призывал администрацию Трампа потребовать от Турции «держаться подальше от эскалации конфликта между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха». Но это были лишь устные заявления, тогда как в Закавказье творились конкретные дела. С начала карабахской войны 27 сентября ни Трамп, ни Помпео ни разу не позвонили лидерам Армении и Азербайджана, несмотря на то, что регион был охвачен пламенем. В итоге, пишет грузинский эксперт Торнике Шарашенидзе, «в Грузии, и не только там, сложилось устойчивое впечатление, что «проигрыш Армении в войне и потеря территорий связаны с игрой Пашиняна с Западом», а «победа Азербайджана — с умелой дипломатией Ильхама Алива с Москвой и Анкарой при условии, что и Россия с Турцией тоже договаривались без участия США, имидж которых в глазах Грузии как надежного союзника серьезно пошатнулся».

«Если после этой войны в регионе будет установлен прочный мир, — пишет Шарашенидзе, — то Грузия в конечном итоге останется в выигрыше». Даже несмотря на то, что Россия еще больше укрепляет свои позиции в Закавказье. Так что Помпео в Тбилиси предстоит сложный диалог с премьер-министром Грузии Георгием Гахария, Зурабишвили и министром иностранных дел Давидом Залкалиани, когда госсекретарю придется на словах доказывать «прочность стратегического партнерства между США и Грузией» в ситуации смены позиции Баку и Еревана в отношении новой региональной системы безопасности и места в ней Грузии. Будем ждать, что будет дальше, ведь Помпео прибудет в Грузию, возможно, с каким-то конкретным посланием.