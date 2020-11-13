Москва, , 13:05 — REGNUM Российские специалисты должны участвовать в расследовании нападения на вертолет, а виновные в этом нападении должны быть наказаны, только тогда Россия сможет удостовериться, что за извинениями Баку не было второго смысла, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 13 ноября, комментируя высказывания посла Азербайджана в России Полада Бюльбюль-оглы.

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец войны в Нагорном Карабахе — все новости»

Как сообщалось ранее, посол, комментируя атаку на российский вертолет, заявил: «На войне как на войне: всякое может быть». В МИД России в ответ отметили: «Если Россия исповедовала бы принцип «на войне как на войне», то ответ был бы сокрушительным». Также в МИД заявили о своей надежде на то, что «двусмысленных заявлений» по этому вопросу от Азербайджана более не последует.

« Судя по всему, во время своей пресс-конференции посол Азербайджана в Москве находился в некоторой эйфории от того, что в Баку именуют «победой» Азербайджана в Нагорном Карабахе. Реальность, однако, такова, что тяжёлые политические последствия сделанной Баку ставки на войну уже дают себя знать и их груз будет только нарастать. Своим наглым заявлением («на войне как на войне — всякое может быть») Полад Бюльбюль-оглы серьёзно утяжелил этот груз.

По поводу этого трагического инцидента и так имеется много вопросов. Начнём с того, что российский вертолёт был сбит над территорией Армении на значительном удалении от Нагорного Карабаха. Другими словами, если его «по ошибке» сбили военнослужащие Азербайджана, приняв за армянский вертолёт, то посол, по сути дела, признал, что Азербайджан вёл войну именно против Армении — союзника нашей страны по ОДКБ.

Далее. Как сообщают СМИ, во время атаки на него российский вертолёт находился всего в нескольких километрах не только от армяно-азербайджанской, но и от армяно-турецкой границы. Не взял ли на себя Азербайджан вину за действия другой силы? Ведь в войне против Армении участвовала и Турция!

Оговорка азербайджанского посла многозначительна не только с точки зрения тех соображений, которые я привёл выше, но и в плане демонстрации его личного отношения к России.

Из Баку своего посла в Москве пожурили, но как-то очень мягко. Неуместное высказывание, напомню, — это нечто сказанное не к месту, некстати. Сути высказывания эта оценка не затрагивает.