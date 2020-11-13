Санкт-Петербург, , 13:06 — REGNUM ЦИК России представит свою кандидатуру на пост председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии до 16 ноября. Об этом объявил заместитель главы ЦИК, куратор Петербурга Николай Булаев на заседании Центризбиркома 13 ноября.

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Напомним, накануне губернатор Петербурга Александр Беглов освободил от должности председателя петербургского Горизбрикома Виктора Миненко по личному заявлению последнего. За несколько дней до этого Беглов вручил Миненко Орден Почета, чем публично возмутились в ЦИК, так как добивались отставки Миненко и выражали ему недоверие по результатам работы.

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Постановление об увольнении Миненко появилось на официальном сайте петербургской администрации вечером 12 ноября. При этом, как сообщил Булаев, в ЦИК РФ так и не поступило ни одной бумаги об уходе Миненко, так что Центризбирком по сути узнал о ситуации из СМИ.

«В ЦИК России пока нет ни одного документа, подтверждающего сообщения СМИ о выходе из состава Санкт-Петербургской избирательной комиссии ее председателя Виктора Миненко. Нет ни решения комиссии, ни документа из правительства Санкт-Петербурга, который подтверждал бы факт освобождения Виктора Миненко от должности», — заявил Булаев.

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В то же время в прессе уже было опубликовано объявление о сроках и порядке подачи заявок на место главы петербургского Горизбиркома — до 16 ноября. Булаев подчеркнул, что выдвигать кандидатуры здесь вправе только ЦИК.

«Напоминаю нам всем, в том числе и коллегам в Санкт-Петербурге, что если события, которые описываются в СМИ, имеют место, решение о кандидатуре на должность председателя горизбиркома принимает ЦИК России. Мы своими полномочиями воспользуемся, и для этого нам не надо испрашивать ни у кого разрешения», — сообщил Булаев. Он обещал, что ЦИК успеет представить кандидатуру за выходные, так как она уже имеется.

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Ранее СМИ прочили на место Миненко нынешнюю главу Курортного района Наталью Чечину, которая давно знакома с Александром Бегловым и работала с ним тогда, когда он сам возглавлял упомянутый район.

Недовольство работой Миненко и возглавляемой им комиссией ЦИК и ее председатель Элла Памфилова многократно высказывали в течение последних лет. В 2020 году Булаев как куратор субъекта РФ заявил, что ему стыдно за Петербург, а Миненко и Горизбирком обслуживают чьи-то «личностные интересы» и «закладывают бомбу» под парламентские выборы 2021 года вместо того, чтобы оздоровить избирательную систему региона с самыми грязными выборами в стране.

Последней каплей перед тем, как ЦИК решил выразить недоверие и потребовать роспуска комиссии, стал тот факт, что Горизбирком устранился от проведения довыборов в ЗакС на место умершего еще в 2019 году единоросса Павла Зеленкова, воспользовавшись неразберихой с коронавирусом.

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