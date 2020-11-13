Киев, , 13:04 — REGNUM Странам Запада сейчас попросту нельзя не допустить того, чтобы ситуация на Украине обострилась, заявил вечером 12 ноября глава украинской делегации в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук в интервьюТСН.

Кравчук отметил, что «новоизбранный» президент США Джо Байден в первых разговорах с европейскими лидерами среди «горячих точек» дважды назвал Украину.

«А я такого не помню за время, по крайней мере, своего пребывания у власти, Думаю, это добрый знак», — подчеркнул первый президент.

Он отметил, что Европа, США и «весь цивилизованный мир» видят, что в нынешнем случае Украина — не просто маленькая точка на карте.

«Это пламя в центре Европы, которое в любое время может стать катастрофой. Этого нельзя допустить», — сказал Кравчук.

ИА REGNUM напоминает, что накануне в офисе президента Украины (ОПУ) накануне заявили, что не исключают возможности возобновления должности спецпредставителя Госдепартамента США в Киеве при президенте Байдене.