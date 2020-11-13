Москва, , 13:05 — REGNUM Несмотря на события, связанные с Нагорным Карабахом, конфликта между диаспорами Армении и Азербайджана в России не будет. Об этом 13 ноября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью RT.

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"Нет, это абсолютно не очевидно и обратимо. Я с вами здесь абсолютно не согласен», — сказал он в ответ на предположение о том, что между российским диаспорами двух стран может случиться конфликт.

Также Песков отметил, что и армяне, и азербайджанцы являются уважаемыми членами в уникальном российском обществе, понимая, что в России они должны руководствоваться законами нашей страны.

Кроме этого, пресс-секретарь президента РФ указал, что проявление ненависти к другим национальностям в России является незаконным и уточнил, что проживающие на российской территории представители армянского и азербайджанского народов «это прекрасно знают и ведут себя на самом деле очень ответственно».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что упреки по отношению к российской стороне в недостаточной поддержке Армении в ситуации в Нагорном Карабахе являются несостоятельными.