Киев, , 13:01 — REGNUM Минские соглашения, подписанные в 2015 году, являются «политической удавкой» на шее Украины. Об этом заявил глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президент Украины Леонид Кравчук 13 ноября в интервью телеканалу «1+1».

"Это политическая удавка на шее Украины и один из тормозов, который везде и во всём мешает нам принимать решения», — сказал политик.

Кравчук пожаловался, что во время заседаний Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) оппоненты всё время апеллируют к Минским соглашениям, когда украинская сторона пытается поднять вопрос о передаче контроля над границей между Донбассом и Россией до проведения выборов по законам Украины в регионе.

«Есть много вариантов, но главный принцип — нельзя провести выборы по украинским законам на территории, где нет ни грамма украинского», — подытожил он.

Политик не уточнил, откуда в Донбассе внезапно появится что-то украинское, если боевики ВСУ возьмут под контроль границу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кравчук призвал провести обмен пленными между Украиной и Донбассом до нового 2021 года или Рождества.

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