Москва, , 12:58 — REGNUM Совет при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства не поддержал проекты федеральных законов, внесенные в Госдуму группой сенаторов РФ во главе с Еленой Мизулиной в сфере укрепления семьи. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 ноября, об этом сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Многие предлагаемые в законопроектах подходы конфликтуют с действующим российским законодательством и с положениями Конвенции ООН о правах ребенка и, соответственно, с принятыми на себя Российской Федерацией обязательствами в рамках Конвенции.

В экспертном заключении совета указано на дискуссионность концептуальных положений законопроектов, непроработанность предлагаемых правовых предписаний, наличие внутренних противоречий и огромного количества юридико-технических недоработок и ошибок, а также оторванность от правоприменительной практики.

Законопроектом предлагается закрепить в Семейном кодексе презумпцию добросовестности осуществления родителями родительских прав в качестве принципа семейного права. Однако тогда, по мнению экспертов, приводить доказательства недобросовестности родителя при осуществлении им родительских прав должен сам ребенок (или лица, представляющие его интересы), что как минимум затруднительно. Поэтому применение на практике такой презумпции во многих случаях может затруднить защиту прав ребенка.

Также у совета вызвало вопросы действие презумпции добросовестности родителей в том случае, когда спор возникает между родителями.

В отношении запрета на регистрацию брака лицами, сменившими пол, который вытекает из положений законопроектов, совет указал на недопустимость подобного рода ограничения правоспособности граждан, отметил Крашенинников.

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