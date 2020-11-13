Кишинёв, , 12:51 — REGNUM Президент Молдавии Игорь Додон в преддверии второго тура президентских выборов призвал своих сторонников быть готовыми к защите его победы на улицах. Об этом он заявил 13 ноября на митинге в Кишинёве.

«Мы 15 ноября все как один должны быть вместе. А 16-го выйти, если нужно будет, и защищать нашу победу», — приводит слова Додона ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября в Молдавии состоится второй тур выборов с участием действующего президента Додона и лидера проевропейской партии «Действие и солидарность» Майи Санду.

Читайте также: Додон заявил, что сожалеет о назначении Санду премьер-министром Молдавии