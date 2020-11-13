Москва, , 12:51 — REGNUM Москва позитивно восприняла освобождение в Соединённых Штатах гражданки РФ Богданы Осиповой, заявила 13 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы с удовлетворением восприняли сообщения о том, что 10 ноября гражданка России Богдана Александровна Осипова была освобождена из американской тюрьмы», — сказала она на брифинге.

Захарова уточнила, что Осипова вышла под залог и сейчас ожидает окончания судебного разбирательства по пересмотру приговора в связи с вымогательством.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее федеральный окружной суд штата Канзас отказался выполнять предписание правительства США и приостанавливать освобождение из заключения гражданки России Богданы Осиповой (Мобли), которая отбыла трёхлетнее заключение по обвинению в похищении своего ребёнка и вывозе его из США.

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