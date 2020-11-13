Екатеринбург, , 12:51 — REGNUM В Общественной палате Свердловской области дополнительно проверят, как соблюдаются права избирателей на довыборах в гордуму Екатеринбурга. Об этом говорится в обращении руководителя рабочей группы Владимира Винницкого, размещённого на сайте общественного органа.

Одним из поводов для этого стали жалобы некоторых избирателей на чрезмерное внимание отдельных наблюдателей к ним. По словам граждан, на некоторых участках наблюдатели кандидатов от двух партий буквально допрашивали голосующих досрочно.

«Голосующие не должны и не обязаны отчитываться перед наблюдателями: откуда они пришли и по какой причине они голосуют досрочно. Задача наблюдателя, то есть представителя кандидата, — следить за происходящим на избирательном участке», — отмечает Винницкий.

Основой день довыборов назначен на 22 ноября. В ходе голосования представители региональной Общественной палаты намерены находиться на избирательных участках для того, чтобы наблюдать за процедурой голосования и за подсчётом голосов.