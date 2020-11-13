Сухум, , 12:54 — REGNUM Посол США в ОБСЕ Джеймс Гилмор в выступлении о ситуации в Закавказье на заседании Постоянного совета организации вместо обсуждения ключевых проблем выдвинул «надуманные претензии» в адрес России. Данный комментарий министерства иностранных дел Абхазии 13 ноября был размещен на сайте абхазского дипломатического ведомства.

Гилмор, выступая в ОБСЕ 12 ноября заявил, что Москва якобы использует ситуацию с пандемией для того, чтобы срывать Женевские дискуссии между Тбилиси, Сухумом и Цхинвалом. В МИД Абхазии опровергли это заявление Гилмора.

«Как уже отмечало внешнеполитическое ведомство Абхазии, перенос раунда был напрямую связан с угрозой распространения заболевания. Никаких других причин здесь искать не следует», — отметили в абхазском министерстве.

Также в МИД Абхазии указали на то, что посол США, вместо того, чтобы обсуждать способы обеспечения безопасности Абхазии и Южной Осетии от грузинской агрессии, делает заявления, в которых произвольно трактует статус России в региональном конфликте.

«Гилмор выдвигает надуманные претензии в адрес России, которая почему-то выступает у него в статусе «стороны конфликта», а не посредника», — отметили в МИД Абхазии.

В абхазском ведомстве выразили сомнение, что высказанная Гилмором позиция будет способствовать плодотворной работе в формате Женевских дискуссий.

Читайте ранее в этом сюжете: Посол США в ОБСЕ обвинил Россию в срыве переговоров с Грузией