Карши, Узбекистан, , 12:49 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев раскритиковал экономическую ситуацию в Кашкадарьинской области республики, сообщили в пресс-службе главы государства.

По его словам, доля региона в валовом внутреннем продукте (ВВП) за последние десять лет сократилась с 9,4 до 7,1%, а в промышленном производстве — с 11 до 6%. Показатель валового регионального продукта на душу населения остается одним из самых низких, отметил Мирзизёев.

Он также раскритиковал ситуацию в ирригации и мелиорации. В частности, из-за неправильного орошения оказалось засолено 45% земель. Из оборота выведено 38 тыс. га земли. Капельное орошение внедрено только в 2,4% площадей.

Глава государства отметил проблемы в сфере здравоохранения. В регионе не хватает 257 врачей узкого профиля, 855 медиков первичного звена. Область нуждается в строительстве 18 семейных поликлиник и 30 пунктов семейных врачей.

На совещании обсуждался ряд других проблем. Рассмотрены планы развития региона и пути преодоления кризиса.