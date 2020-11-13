13 ноября 2020 | Время чтения 5 мин

Дарья Юдкевич, , 16:52 — REGNUM Вот так читаешь твиттер американского Конгресса, читаешь — а в Конгрессе у них 535 человек — и призадумаешься. Иной раз хочется, чтобы общество в России было более активно, как-то живее отзывалось на вызовы времени, даже обществу самому этого, возможно, хочется, судя по тому, что оно пишет в интернете. Чему в этом плане нас учит пример США? Там сейчас идет такая свара, что тошно наблюдать. Два политических лагеря грызут друг друга, трамписты отказываются сдаваться и говорят, что выборы украдены, байденисты поспешили объявить победу и отказываются опровергать обвинения. Все поносят друг друга на чем свет стоит: политики — политиков из другого лагеря, лидеры мнений — ненавистных кандидатов и их электоральную базу; в коментах творится такое, что ломаются вентиляторы, Твиттер лихорадочно затыкает рот Трампу и республиканцам (о, свобода слова!): думаешь не так, как надо, — значит, фейк! Каждый считает нужным подзудить противника: ты — балда, и кандидат твой — балда, враг Америки, преступник, его место в тюрьме, а не в Белом доме, смирись, мой выиграл (и это с обеих сторон). И над всем этим гордо реет Байден с лозунгом про объединение американского народа. А народ расколот. И объединять его предлагается миксом из сытого лица победителя и обмакнутой в помои рожи проигравшего.

Джо Байден Gage Skidmore

Больше всего это похоже на то, как в России типа «объединяют» белых и красных, то есть антисоветчиков и просоветских: как известно, в зависимости от региона для достижения сей благородной цели используются памятные доски (белым), памятники (белым), переименования улиц (красных), снос памятников (красных), пропагандистские произведения искусства (за белых). То есть объединение и примирение (!) подается под маркой: «Пусть коммунисты признают свое историческое поражение и поклонятся белым, а белые пусть милостиво примут это поклонение, так и примиримся». Кто кого держит за идиота — непонятно. И так во многих жизненных эпизодах.

Доска Маннергейму, залитая краской © ИА REGNUM

Но народ наблюдает за всем этим в целом спокойно. Ограничивается комментариями в соцсетях, ну самые горячие головы выходят на одиночные пикеты, где на них смотрят как на фриков: «Ты, конечно, парень, дело говоришь, мы согласны. Но мы так не выйдем. Зато мы знаем, что есть вот такая вот еще проблема, может, ты выйдешь за нее, постоишь, ну там подписи соберешь?» Всё.

А потом взрываются комментарии: «Дайте нам гражданской активности! Почему нам взвинтили тарифы на ЖКХ, а мы молчим?! Почему нас обирают банки, а мы молчим?! Почему местные чиновники об нас вытирают ноги, а мы молчим?! А ну все подали голос — айда в коменты, пусть видят, как нас много!» И обязательно каждый такой разговор закончится призывом посмотреть на США. Вот там общество гражданское есть. С позицией. С правом слова.

Я больше скажу, оно там даже с огнестрельным оружием, и тем больше шансов, что из очередного горячего исторического витка победителем не выйдет ни одна сторона. Сонный Джо, так и не проснувшись, будет праздновать свою победу (или так называемую победу, если принять версию Трампа о сфальсифицированных выборах) на обломках национального единства, поливая рану раскола своими елейными, но очень вежливыми речами про единство, которое наконец-то достигнуто теперь, когда ушел этот рыжий хам. А его подпевалы продолжат в соцсетях угрожать расправой сторонникам Трампа — они ведь уже сейчас это делают. Как может американский законодатель, член Конгресса интересоваться, догадывается ли кто-то записывать поименно всех трампистов? Но спрашивает. И случай не единичный. И предупреждают трампистов, что не надейтесь потом отмазаться, будто, поддерживая его, просто выполняли свою работу — все получите по полной, никто не уйдет живым (зачеркнуто, от ответственности).

Сторонники Дональда Трампа Gage Skidmore

У современного российского общества есть одна хорошая черта. В нем нет критического раскола. Может, в нем и единства особого нет, потому что пока не совсем понятно, вокруг чего объединяться, но нет и раскола. Есть узкая группа «хозяев жизни», которую все молча ненавидят, но группа эта численно очень мала и раскола в обществе не создает. К тому же в ненависти к ней люди совпадают (хоть для народного единства ее недостаточно, и хорошо, потому что ненависть — плохой клейстер). Спасибо за это можно сказать образу жизни в СССР, при котором «аристократия» хоть и была, но немного и зашуганная, вынужденная прятать свое непотребство за заборами, а не вываливать на всеобщее обозрение. Так что к расколу по сословному признаку Россия потихоньку сползает, но, даст Бог, может и не сползет. А вот Америка раскололась. И камушком, на котором подпрыгнула американская властная колесница, оказался тот факт, что народ разошелся вслед за работодателями из элиты. Половина работников пошла за «промышленниками», половина — за «финансистами» из расслоившейся американской аристократии. Отсюда и соотношение 50/50, судя по примерному числу голосов, поданных за того и иного кандидата. Кстати, любопытная иллюстрация: по свежим данным исследовательского фонда Расмуссен, среди избирателей Трампа 90% говорят, что они голосовали за самого президента, в то время как только восемь процентов (8%) говорят, что они голосовали против Байдена. Но среди избирателей Байдена только 56% говорят, что голосовали за Байдена. 29% из этих избирателей говорят, что они голосовали против Трампа, в то время как удивительно высокие 15% не уверены, почему за него голосовали. 15, Карл! Это как надо было промыть людям мозги, чтобы, делая исторический для страны выбор, они сами не понимали, почему его сделали? Пропагандисты перестарались, или так и было задумано, чтоб одним — промыть, а другим — отключить?