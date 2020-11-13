Москва, , 12:44 — REGNUM Нынешняя ситуация в Нагорном Карабахе не обязательно должна привести к возникновению в России конфликтов между выходцами из Армении и Азербайджана. Такое мнение в интервью телеканалу RT высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Официальный представитель Кремля подчеркнул, что не считает такое развитие событий неизбежным и необратимым.

«Это абсолютно неочевидно и обратимо, я с вами здесь абсолютно не согласен», — отметил Песков, отвечая ведущему.

Как сообщало ИА REGNUM, 00:00 10 ноября в Нагорном Карабахе начал действовать режим полного прекращения боевых действий. Такая договорённость была достигнута 9 ноября. Трёхстороннее соглашение подписали президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Согласно документу, Азербайджан и Армения остаются на занимаемых ими позициях, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора дислоцируется миротворческий контингент Российской Федерации.

Добавим, что в Нагорном Карабахе жители нескольких районов, которые, согласно мировому соглашению, должны быть переданы Азербайджану, начали сжигать свои дома, а также магазины и другие постройки.

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