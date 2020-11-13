Киев, , 12:43 — REGNUM Если бы выборы в Верховную раду Украины состоялись в ближайшее воскресенье, за партию «Оппозиционная платформа — За жизнь» проголосовали бы 22,1% избирателей.

Об этом свидетельствуют уточненные данные опроса Киевского международного института социологии, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 13 ноября.

Согласно источнику, этот показатель является наибольшим, тогда как правящую партию, «Слугу народа», сформировавшую монобольшинство в Верховной раде нынешнего созыва, готовы поддержать 18,7% избирателей.

Как свидетельствуют данные опроса, всего в парламент Украины нового созыва прошли бы шесть партий: «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 22,1%; «Европейская солидарность» — 19,3%; «Слуга народа» — 18,7%; «Батькивщина» — 9,3%, «Сила и честь» Игоря Смешко — 6,6%; «Радикальная партия» Олега Ляшко — 5,4%.

Опрос проводился на всей территории Украины Киевским международным институтом социологии по собственной инициативе, в течение 17−24 октября 2020. Метод опроса — телефонные интервью с использованием компьютера. Общее количество респондентов — 1502 человек. Вероятная погрешность — 2,6%

ИА REGNUM напоминает, что ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил проведение внеочередных выборов в Раду, если депутаты монобольшинства не смогут принять нужные решения для урегулирования конституционного кризиса. Кроме того, ряд экспертов и политиков полагают, что Зеленский может объявить перевыборы с учетом проигранных партией власти местных выборов, состоявшихся 25 октября.