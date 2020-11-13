Париж, , 12:43 — REGNUM Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что доволен итогами своих недавних переговоров с коллегами в России и странах Средиземноморья. Об этом он сказал 13 ноября в эфире радиостанции Franceinfo.

Он выразил благодарность странам за оказанный приём и отметил, что в преддверии встреч президент Франции Эмманюэль Макрон беседовал по телефону с президентом России Владимиром Путиным и главой Туниса Каисом Саидом.

Дарманен сообщил своим зарубежным коллегам, что Франция высылает на родину иностранцев, не имеющих оснований находиться на её территории. Так, 231 человека французские власти подозревают в радикализации, все они — не граждане Франции и имеют предписание о высылке.

С начала июля 48 человек уже депортированы, более ста изолировали в административных центрах или поместили под домашний арест.

«Я думаю, что мои визиты дали результаты и приблизят сроки их репатриации», — отметил Дарманен и подчеркнул, что Париж стоит на очень твёрдой позиции в вопросах депортации.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре и октябре во Франции произошли несколько нападений террористов. В преддверии своего визита в Россию Дарманен отмечал, что некоторые выходцы из РФ склонны к радикальным идеям.

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