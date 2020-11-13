Томск, , 12:41 — REGNUM Вопрос о приостановлении членства в «Единой России» мэра Томска Ивана Кляйна, которого 13 ноября задержали по подозрению в превышении должностных полномочий, будет рассмотрен после 16 ноября. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

«По уставу партии в случае, когда на человека заводят уголовное дело, мы обязаны приостановить членство до решения суда», — отметил руководитель регионального исполнительного комитета партии Степан Михайлов.

Решение о приостановке членства в партии принимает президиум регионального политсовета.

«Вопрос о дальнейшем членстве в партии будет рассматриваться только после решения суда», — говорится в сообщении пресс-службы реготделения ЕР.

Напомним Иван Кляйн является мэром Томска с 2013 года (был переизбран на второй срок в 2018 году). Кляйн вступил в партию «Единая Россия» в 2008 году.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники правоохранительных органов задержали Кляйна 13 ноября.

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По данным регионального СУ СКР, он подозревается в превышении должностных полномочий.

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