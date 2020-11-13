Киев, , 12:37 — REGNUM На Украине могут повторно ввести всеобщий карантин. Об этом заявил министр кабинета министров Украины Олег Немчинов в эфире телеканала «Украина 24».

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По его словам, такое решение может быть принято, если в больницах не останется мест для пациентов с COVID-19.

«Если придем к «локдауну» медицинской сферы — будет введен полный «локдаун» для всей страны», — сказал он.

Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что жёсткий карантин на Украине гораздо эффективнее «карантина выходного дня», однако может обрушить экономику страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава минздрава Украины спрогнозировал заполнение 100% всех коек больными COVID-19 в течение ближайшего месяца.

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