Москва, , 12:31 — REGNUM В Совете Федерации сформируют команду, которая подготовит условия для повышения уровня доверия между обществом и государством. Об этом 13 ноября заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на научно-экспертном совете «Доверие как критический фактор достижения стратегических целей социально-экономического и политического развития государства» в Совете Федерации.

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Перед этим генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева предложила председателю Совета Федерации встретиться с лидерами идей проектов, которые поступили на форум «Сильные идеи для нового времени» и которые в том числе напрямую связаны с повышением доверия в обществе.

«Мы, Совет Федерации, сейчас будем формировать команду — в широком смысле этого слова — людей, выступающих за доверие. Приглашаем Вас стать членом этой команды. И, конечно, я готова встретиться. Согласуем в рабочем режиме удобное время для реализации вашего предложения», — заявила Матвиенко.