Минск, 13 ноября 2020, 12:46 — REGNUM Глобальные игроки пытаются переделить мир, пользуясь пандемией коронавируса как ширмой. Об этом белорусский президент Александр Лукашенко заявил 13 ноября в интервью политическим обозревателям Белоруссии и зарубежья.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: вторая волна накрыла планету – все новости»
«Коронавирус — лишь повод, ширма, под которой глобальные игроки пытаются переделить мир на свой манер», — цитирует Лукашенко БелТА.
Он добавил, что у этих игроков есть планы на постсоветском пространстве, в них входит и Белоруссия.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко посоветовал тем, кто заболел COVID-19, не допускать «психоза».
Читайте также: Лукашенко огласил «главный совет» всем заболевшим COVID-19