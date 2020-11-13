Минск, , 12:46 — REGNUM Глобальные игроки пытаются переделить мир, пользуясь пандемией коронавируса как ширмой. Об этом белорусский президент Александр Лукашенко заявил 13 ноября в интервью политическим обозревателям Белоруссии и зарубежья.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: вторая волна накрыла планету – все новости»

«Коронавирус — лишь повод, ширма, под которой глобальные игроки пытаются переделить мир на свой манер», — цитирует Лукашенко БелТА.

Он добавил, что у этих игроков есть планы на постсоветском пространстве, в них входит и Белоруссия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко посоветовал тем, кто заболел COVID-19, не допускать «психоза».

Читайте также: Лукашенко огласил «главный совет» всем заболевшим COVID-19