Кишинёв, , 12:23 — REGNUM Действующий президент Молдавии Игорь Додон, который баллотируется на этот срок второй раз, не допустит, чтобы из страны сделали «пушечное мясо НАТО» для борьбы с Россией. Он заявил об этом 13 ноября в эфире, который транслировался на странице политика в соцсети Facebook.

«НАТО нам не надо, я категорически против того, чтобы Молдавия стала пушечным мясом для НАТО против России. И я этого не допущу как президент страны и как гражданин страны», — сказал Додон.

Также он подчеркнул, что Молдавия была и продолжит оставаться нейтральным государством и добавил, что на территории страны не будет военных баз НАТО или каких-либо других.

«Мы не будем воевать за другие страны. Использовать наших ребят в геополитических играх мы не позволим», — подчеркнул молдавский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее молдавский президент Игорь Додон заявил, что он сожалеет по поводу своего решения подписать в 2019 году указ о назначении премьер-министром Молдавии лидера проевропейской партии действия и солидарности страны Майи Санду.