Пекин, 13 ноября 2020, 12:13 — REGNUM Китай поздравил Джо Байдена и Камалу Харрис сообщением, в котором говорится, что он уважает выбора американского народа, сообщает 13 ноября агентство Синьхуа.
Напомним, что 3 ноября в США состоялись выборы президента. Эксперты и сторонники действующего президента США и кандидата на выборах от Республиканской партии Дональда Трампа, указывают на махинации и вбросы в пользу его конкурента от демократов Джо Байдена, которого демократические СМИ назвали победителем.
При этом, сейчас Трамп намерен оспаривать результаты выборов в некоторых штатах через суд, а потому юридически избранный президент США пока неизвестен, что не помешала ряду стран поздравить с победой Байдена, признав тем самым его победу. Камала Харрис станет вице-президентом США в случае признание победы Байдена.