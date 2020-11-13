Пекин, , 12:13 — REGNUM Китай поздравил Джо Байдена и Камалу Харрис сообщением, в котором говорится, что он уважает выбора американского народа, сообщает 13 ноября агентство Синьхуа.

«Китай всегда следил за внутренними и международными реакциями на президентские выборы в США. Мы понимаем, что результаты выборов будут определяться согласно процедурам и законам США», — заявил пресс-секретарь МИД Китая Ван Вэньбинь.

Напомним, что 3 ноября в США состоялись выборы президента. Эксперты и сторонники действующего президента США и кандидата на выборах от Республиканской партии Дональда Трампа, указывают на махинации и вбросы в пользу его конкурента от демократов Джо Байдена, которого демократические СМИ назвали победителем.

При этом, сейчас Трамп намерен оспаривать результаты выборов в некоторых штатах через суд, а потому юридически избранный президент США пока неизвестен, что не помешала ряду стран поздравить с победой Байдена, признав тем самым его победу. Камала Харрис станет вице-президентом США в случае признание победы Байдена.