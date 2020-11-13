Москва, , 12:10 — REGNUM В 2019 году в конфликты по поводу развития городской среды было вовлечено около 1 млн граждан России. Об этом 13 ноября заявила генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева на научно-экспертном совете «Доверие как критический фактор достижения стратегических целей социально-экономического и политического развития государства» в Совете Федерации.

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«Только в прошлом году, мы смотрели по статистике, у нас миллион человек, граждан нашей страны, были вовлечены в конфликты, связанные с проектами развития городской среды», — заявила Чупшева.

«Мы предложили абсолютно рекомендательно вместе с Министерством строительства стандарт вовлечения граждан в проекты городской среды», — указала она.

По её словам, несмотря на то, что федеральным законодательством предусмотрены публичные общественные слушания, на «практике выносились готовые проекты, по которым предлагали жителям проголосовать».

«Это вызывало, конечно, соответствующие конфликты», — отметила гендиректор АСИ.