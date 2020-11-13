Париж, , 12:11 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон провел рабочую встречу с представителями армянской диаспоры во Франции и пообещал направить гуманитарную помощь армянам, пострадавшим в ходе Нагорно-карабахского конфликта.

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Как сообщает Le Figaro, в четверг, 12 ноября, Макрон встретился с представителями армянской диаспоры, среди которых был сын известного артиста Шарля Азнавура, и согласился отправить гуманитарную помощь в Нагорный Карабах через столицу Армении Ереван.

Позднее он также провел телефонные переговоры с премьер-министром страны Николом Паршиняном, сообщив последнему о своем решении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Франции Макрон провел телефонные переговоры с Паршиняном, в ходе которых выразил «дружественное отношение» к Армении и желание найти политическое решение Нагорно-карабахского конфликта, «приемлемое для всех сторон».

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