Краснодар, , 12:04 — REGNUM Двое чиновников администрации Сочи Краснодарского края уволены в связи с утратой доверия по требованию прокуратуры, об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Ранее прокуратура проверила исполнение законодательства о противодействии коррупции сотрудниками одного из департаментов администрации города. Выяснилось, что на протяжении нескольких лет двое чиновников предоставляли работодателю недостоверные сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. В частности, у них были выявлены незадекларированные три земельных участка общей площадью в один гектар, два жилых дома, две квартиры, доходы более 5,5 млн руб., более 20 банковских вкладов. Также чиновники скрыли участие супругов в коммерческих и некоммерческих организациях.

По результатам проверки прокуратура внесла представление в администрацию города. По итогам его рассмотрения оба сотрудника были уволены в связи с утратой доверия.