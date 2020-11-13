Москва, , 12:09 — REGNUM Несмотря на то, что сбои в работе системы здравоохранения, которые имеют место в некоторых российских регионах, недопустимы, из-за того, что вызов пандемии коронавируса является беспрецедентным, они, наверное, неизбежны. Об этом 13 ноября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью RT.

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«Дело в том, что вызов пандемии настолько беспрецедентный, настолько суровый, что, к сожалению, какие-то сбои, наверное, неизбежны», — сказал он.

Также пресс-секретарь уточнил, что нагрузка на систему здравоохранения страны в таких условиях является колоссальной, а в ряде регионов — она запредельная.

Кроме этого, Песков отметил, что тяжело было уже после весенней вспышки коронавируса, когда «только апробировались и принимались первые протоколы лечения, именно тогда происходило укомплектование койко-мест всем необходимым оборудованием».

В тоже время он указал, что в течение лета были приняты меры, позволившие создать базу для роста заболеваемости.

«Созданы дополнительные госпиталя, дополнительные койко-места, они все оборудованы кислородом, закуплены ИВЛ, в стране исчезла проблема средств индивидуальной защиты», — рассказал Песков.

При этом он добавил, что «в некоторых регионах произошел сбой в системе медобеспечения, действительно возникла абсолютно недопустимая кризисная ситуация».

«В наше время скрыть такие ситуации абсолютно невозможно», — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что массовая вакцинация от коронавируса для жителей России начнется в ближайшие несколько месяцев и будет только добровольной.