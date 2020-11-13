Москва, , 11:59 — REGNUM Соединённым Штатам сложно адаптировать себя к реалиям многополярности, что приводит к разрушению международных институтов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, в глобальном мире происходит трансформация от однополярной системы к многополярной, «это очень болезненная ломка».

«Бывшему единственному полюсу очень сложно адаптировать себя к новой системе координат», — сказал представитель Кремля в интервью RT, говоря о российско-американских отношениях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков заявил, что Россия никогда не вмешивалась и не намерена вмешиваться во внутренние дела США, однако не позволит Вашингтону вмешиваться в свои внутренние дела.

Также он напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно заявлял о том, что Россия будет работать с любым избранным народом США президентом, так как уважает выбор американцев.